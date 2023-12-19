مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مناطق في رام الله
التاريخ
12/19/2023 1:12:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال مناطق في رام الله بالضفة الغربية، بينها حي المصايف وبلدة بيرزيت.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية ومخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.
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