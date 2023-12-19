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تنبيهات من ادارة السير حول الحركة المرورية

12/19/2023 1:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير ان حركة المرور نشطة وانسابية على كافة طرق العاصمة اليوم كطريق المطار وشارع الشهيد وشارع الاستقلال
ونوهت ادارة السير في تقريرها المروري السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرًا لتعطل إشارة نادي السباق، وأشارت ان مجموعاتها موجودة بالموقع لتنظيم حركة السير وإعادة تشغيل الإشارة.
وأضافت أنها تعاملت صباح اليوم مع حادثي تعطل لمركبات، الأول أسفل جسر شارع الأمير هاشم وتم رفع الاثر المروري، والثاني تعطل لمركبة داخل نفق الداخلية وتعمل الفرق على رفع المركبة .
وأشارت ايضا انها تعاملت مع حادث مروري في شارع الشهيد- مقابل الاحوال المدنية- ولم ينتج عن الحادث اصابات
وفي غضون الـ 24 ساعة الماضية، أفادت الدوريات أنها تعاملت مع حادث تدهور وانقلاب لرأس تريلا محملة بمواد في منطقة سحاب، ونتج عن الحادث إصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم تحديد سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات . كما تعاملت أيضا مع تعطل جرافة في الجبيهة يوم أمس.

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