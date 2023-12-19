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الولايات المتحدة: دخول أولى الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية إلى غزة

12/19/2023 1:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله (إلى القطاع) على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
وأضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.




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