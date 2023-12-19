دولة تتعرض لزلزال قوي راح ضحيته 110 أشخاص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب، ليل الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غربي الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية فجر الثلاثاء.
ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" CCTV عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو أنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.
ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.
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