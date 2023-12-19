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دولة تتعرض لزلزال قوي راح ضحيته 110 أشخاص

12/19/2023 1:12:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب، ليل الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غربي الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية فجر الثلاثاء.


ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" CCTV عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو أنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.


ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.


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