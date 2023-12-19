الاحتلال يعتقل 3 شبان من بلدة كفر قدوم
التاريخ
12/19/2023 1:12:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت قصي عدنان جمعة، وخالد مراد برهم، وعروة مروان علي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
MENAFN19122023000208011052ID1107622805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.