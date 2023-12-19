ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كم/س على طريق الأزرق

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الدوريات الخارجية انها تعاملت يوم أمس مع عدد من المخالفات الخطيرة كالسرعات العالية ، والتجاوز الخاطئ واتخاذ المسرب الخاطئ من قبل الشاحنات .

وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها ضبطت يوم أمس مركبة تسير بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق .

واضافت انها تعاملت الليلة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق الصحرواي، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما تعاملت مع حادث صدم لحيوان على الطريق أدى إلى نفوقه وإصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم تحديد سبب الحوادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب الخاطئ .



