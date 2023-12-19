ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كم/س على طريق الأزرق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الدوريات الخارجية انها تعاملت يوم أمس مع عدد من المخالفات الخطيرة كالسرعات العالية ، والتجاوز الخاطئ واتخاذ المسرب الخاطئ من قبل الشاحنات .
وبينت الدوريات خلال تقريرها المروري انها ضبطت يوم أمس مركبة تسير بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السائق .
واضافت انها تعاملت الليلة الماضية مع حادث تدهور لمركبة على طريق الصحرواي، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي. كما تعاملت مع حادث صدم لحيوان على الطريق أدى إلى نفوقه وإصابة السائق بإصابة متوسطة، حيث تم تحديد سبب الحوادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات واتخاذ المسرب الخاطئ .
MENAFN19122023000208011052ID1107622804
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.