شاهد بالفيديو - اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الصين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وسائل إعلام صينية مقاطع مصورة ترصد اللحظات الأولى للزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة غانسو في شمال غربي الصين بقوة 5.9 درجات ليلة أمس.



وأظهرت المقاطع قوة تأثير الزلزال على المباني مما أثار حالة الذعر والهلع بين الأشخاص وأدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص في زلزال.



من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.



وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.



ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.