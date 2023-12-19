سترة تتنبأ بخطر الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب

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- Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة لباحثين من كلية لندن الجامعية إن سترة يمكنها رسم خريطة للنشاط الكهربائي للقلب بتفاصيل دقيقة، ويمكن استخدامها لمعرفة المعرضين لخطر الموت المفاجئ بسبب القلب.
وتوفر سترة التصوير الكهربائي للقلب ECGI التي طورها باحثون من كلية لندن الجامعية، وفق ورقة بحث جديدة في مجلة الرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية، إمكانية استخدامها في الرعاية القياسية لأنها قابلة لإعادة الاستخدام وفعالة من حيث الوقت، حيث تحتاج إلى خمس دقائق فقط لكل مريض.
ويمكن دمج البيانات الكهربائية من أجهزة استشعار السترة الـ256 مع الصور التفصيلية لهياكل القلب الملتقطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي لإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للقلب وموجات النشاط الكهربائي التي تتدفق عبره.
وقال الدكتور غابي كابتور من معهد يو سي إل لعلوم القلب والأوعية الدموية والمستشفى الملكي المجاني، بلندن، الذي طور السترة: "حقق تصوير القلب تقدماً ملحوظاً في العقود الأخيرة، إلا أن كهرباء القلب ظلت بعيدة المنال. فالتكنولوجيا القياسية لمراقبة النشاط الكهربائي للقلب، أو مخطط كهربة القلب من 12 سلكاً، لم تتغير إلا بالكاد خلال خمسين عاماً".
وأضاف كابتور "السترة التي طورناها يمكن أن تكون أداة فحص سريعة وفعالة من حيث التكلفة وأن المعلومات الكهربائية الغنية التي توفرها يمكن أن تساعدنا في تحديد مخاطر تعرض الأشخاص لضربات القلب التي تهدد حياتهم في المستقبل بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتقييم تأثير الأدوية وأجهزة القلب الجديدة وتدخلات نمط الحياة على صحة القلب".
وقيمت ورقة البحث جدوى السترة لدى 77 مريضاً ووجدت أنها موثوقة ومتينة، واستخدمت السترة بنجاح مع 800 مريض، حسب ميراج نيوز.
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