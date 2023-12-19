سترة تتنبأ بخطر الموت المفاجئ بسبب أمراض القلب

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت دراسة جديدة لباحثين من كلية لندن الجامعية إن سترة يمكنها رسم خريطة للنشاط الكهربائي للقلب بتفاصيل دقيقة، ويمكن استخدامها لمعرفة المعرضين لخطر الموت المفاجئ بسبب القلب.

وتوفر سترة التصوير الكهربائي للقلب ECGI التي طورها باحثون من كلية لندن الجامعية، وفق ورقة بحث جديدة في مجلة الرنين المغناطيسي للقلب والأوعية الدموية، إمكانية استخدامها في الرعاية القياسية لأنها قابلة لإعادة الاستخدام وفعالة من حيث الوقت، حيث تحتاج إلى خمس دقائق فقط لكل مريض.

ويمكن دمج البيانات الكهربائية من أجهزة استشعار السترة الـ256 مع الصور التفصيلية لهياكل القلب الملتقطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي لإنشاء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد للقلب وموجات النشاط الكهربائي التي تتدفق عبره.

وقال الدكتور غابي كابتور من معهد يو سي إل لعلوم القلب والأوعية الدموية والمستشفى الملكي المجاني، بلندن، الذي طور السترة: "حقق تصوير القلب تقدماً ملحوظاً في العقود الأخيرة، إلا أن كهرباء القلب ظلت بعيدة المنال. فالتكنولوجيا القياسية لمراقبة النشاط الكهربائي للقلب، أو مخطط كهربة القلب من 12 سلكاً، لم تتغير إلا بالكاد خلال خمسين عاماً".

وأضاف كابتور "السترة التي طورناها يمكن أن تكون أداة فحص سريعة وفعالة من حيث التكلفة وأن المعلومات الكهربائية الغنية التي توفرها يمكن أن تساعدنا في تحديد مخاطر تعرض الأشخاص لضربات القلب التي تهدد حياتهم في المستقبل بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها لتقييم تأثير الأدوية وأجهزة القلب الجديدة وتدخلات نمط الحياة على صحة القلب".

وقيمت ورقة البحث جدوى السترة لدى 77 مريضاً ووجدت أنها موثوقة ومتينة، واستخدمت السترة بنجاح مع 800 مريض، حسب ميراج نيوز.