6 أعراض للسرطان تشبه الإنفلونزا

MENAFN - Khaberni) خبرني - رغم اختلافهما، يمكن وفق الخبراء، أن تتداخل أعراض السرطان والإنفلونزا، ما قد يؤخر الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب.

وفي هذا الإطار عرضت صحيفة تايمز ناو نيوز، مجموعة من أعراض السرطان، يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا.

التعب والإرهاق

يمكن أن يكون التعب الشديد الذي لا يتراجع رغم الراحة علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان. ووفقاً للدراسات، يستخدم السرطان العناصر الغذائية في الجسم للنمو والتقدم، ما يجعله يشعر بالضعف.

الحمى

في الإنفلونزا، يختفي هذا العرض بعد تراجع العدوى، أما في السرطان، فلا يجب تجاهل الحمى المتكررة، خاصة في الليل، مع غياب العلامات الأخرى على العدوى.

التعرق الليلي

يعاني

المصابون بالسرطان من الحمى. ويقول الأطباء إنها علامة على انتشاره، أو على أنه في مرحلة متقدمة.

الآلام والأوجاع

يمكن للألم المستمر أن يشير أيضاً إلى مرض كامن، خاصة إذا لم يختف بعد مدة.

ضيق التنفس

مشاكل الجهاز التنفسي تصيب المرضى بالسرطان أيضاً، خاصةً إذا كان في الرئتين أو قربهما. ووفقاً لأبحاث في المملكة المتحدة، تنتشر بعض أنواع السرطان أيضاً إلى الرئتين من أجزاء أخرى من الجسم، ما قد يؤدي إلى ضيق الشعاب التنفسية.

السعال المستمر

ويمكن أن تؤدي نزلات البرد أو الحساسية أو الإنفلونزا أو انخفاض الرطوبة إلى السعال. أما المصاب بالسرطان ذلك، فيعاني أيضاً من سعال مزمن رغم العلاج.