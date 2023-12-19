6 أعراض للسرطان تشبه الإنفلونزا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رغم اختلافهما، يمكن وفق الخبراء، أن تتداخل أعراض السرطان والإنفلونزا، ما قد يؤخر الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب.
وفي هذا الإطار عرضت صحيفة تايمز ناو نيوز، مجموعة من أعراض السرطان، يمكن الخلط بينها وبين الإنفلونزا.
التعب والإرهاق
يمكن أن يكون التعب الشديد الذي لا يتراجع رغم الراحة علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان. ووفقاً للدراسات، يستخدم السرطان العناصر الغذائية في الجسم للنمو والتقدم، ما يجعله يشعر بالضعف.
الحمى
في الإنفلونزا، يختفي هذا العرض بعد تراجع العدوى، أما في السرطان، فلا يجب تجاهل الحمى المتكررة، خاصة في الليل، مع غياب العلامات الأخرى على العدوى.
التعرق الليلي
يعاني
المصابون بالسرطان من الحمى. ويقول الأطباء إنها علامة على انتشاره، أو على أنه في مرحلة متقدمة.
الآلام والأوجاع
يمكن للألم المستمر أن يشير أيضاً إلى مرض كامن، خاصة إذا لم يختف بعد مدة.
ضيق التنفس
مشاكل الجهاز التنفسي تصيب المرضى بالسرطان أيضاً، خاصةً إذا كان في الرئتين أو قربهما. ووفقاً لأبحاث في المملكة المتحدة، تنتشر بعض أنواع السرطان أيضاً إلى الرئتين من أجزاء أخرى من الجسم، ما قد يؤدي إلى ضيق الشعاب التنفسية.
السعال المستمر
ويمكن أن تؤدي نزلات البرد أو الحساسية أو الإنفلونزا أو انخفاض الرطوبة إلى السعال. أما المصاب بالسرطان ذلك، فيعاني أيضاً من سعال مزمن رغم العلاج.
MENAFN19122023000151011027ID1107622786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.