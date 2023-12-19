4 أخطاء شائعة عند قياس مستوى ضغط الدم

MENAFN - Khaberni) خبرني - تنتشر في معظم منازلنا أجهزة قياس ضغط الدم، خاصة بالمنازل التي يعيش بها كبار السن. وهناك أنواع عديدة من تلك الأجهزة، الحديث منها والتقليدي. إلا أن دقة قياس ضغط الدم ربما لا تتعلق بنوع الجهاز أكثر من تعلقها بالطريقة التي يتم بها القياس.

فقد كشف الخبير الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأخطاء التي يقع بها الأشخاص الذين يقيسون مستوى ضغط الدم، بسبب استخدامهم لجهاز قياس الضغط بصورة خاطئة.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، فإن تلك الأخطاء الشائعة تشمل 4 أخطاء أساسية يجب وضعها في الحسبان عند القياس:

1- الحالة العاطفية والبدنية

يشير الخبير الروسي إلى أنه يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئا لمدة خمس دقائق، والتفكير خلالها بشيء جيد ومفيد.

2- لاقهوة ولا شاي

كما لا ينصح الطبيب مياسنيكوف بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.

3- المعدة والمثانة

وينصح الخبير الروسي بقياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة، وكذلك ليس بعد تناول الطعام أيضا، بل بعد مضي فترة على تناول أي وجبة طعام.

4- الوضعية المناسبة

ويشير الدكتور مياسنيكوف إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة، فمثلا يُنصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.

ووفقا له، يجب أن تكون القدمان على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها بنفس مستوى القلب.







