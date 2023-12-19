"مطارات جدة" تعيّن المهندس مازن جوهر رئيسًا تنفيذيًا للشركة

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- Global Advertising) أصدر مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، برئاسة رئيس المجلس المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، قرارًا بتعيين المهندس مازن بن محمد جوهر، رئيسًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من شهر فبراير 2024م ، كما قدم المجلس الشكر والتقدير للأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة على جهوده خلال فترة تولّيه منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاعات ومجالات متعددة في القطاعين العام والخاص، كان آخرها العمل كرئيسًا تنفيذيًا لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.
كما عمل سابقًا وكيلًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، ومديرًا تنفيذيًا لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا"بالإضافة لشغله منصب المدير التنفيذي للعمليات لخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن ونائبًا للرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية للخدمات التجارية والدعم، علاوة على تولّيه لعدد من المناصب القيادية في شركة "بروكتر أند جامبل" العالمية لمدة قاربت 18 عامًا.
ولدى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة العديد من العضويات بالقطاعين العام والخاص، منها عضوية مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات المهنية في القيادة من جامعات متعددة منها جامعة هارفارد.
المهندس مازن جوهر حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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