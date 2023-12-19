خاطفو لاعب النصر السعودي يزعمون أن السبب علاقة بزوجة أحدهم

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يدم خطف لاعب كرة القدم مع نادي Corinthians سابقا في البرازيل، كما مع ناد سعودي قبل عقدين، إلا يوما واحدا فقط، وبعده أطلق من خطفوه فجر الأحد سراحه بعد ظهر أمس الاثنين، بعد تلقيهم لفدية مقدارها 60 ألف ريال برازيلي، أي تقريبا 12 ألف دولار.

إلا أن الإفراج السريع عن مارسيلينيو كاريوكا، البالغ 52 حاليا، قد يكون لسبب غير دفع الفدية المعتبر مقدارها قليل جدا، فقبل ساعات من إطلاق سراحه، ظهر في فيديو وزعه خاطفوه على وسائل التواصل، وتعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه يعترف بما قل ودل أنه أقام علاقة بامرأة متزوجة. كما ظهرت المرأة في الفيديو نفسه واعترفت بما اعترف به أيضا، وقال إن المسؤول عن خطفه وإبقائه في الأسر هو زوجها.

وكان النجم الكروي السابق Marcelinho Carioca الموصوف بأنه أحد أساطير "كورنثيانز" البرازيلي، ولعب لعام واحد بدءا من صيف 2003 مع "النصر" السعودي، كما و4 مباريات مع منتخب البرازيل، تعرض للخطف حين انتهى فجر الأحد من حضور حفل موسيقي، وحين علمت الشرطة بأمره، بحثت عنه وعثرت على سيارته في مكان مهجور بالقسم الشرقي من مدينة سان باولو، ثم تمكنت من القبض على اثنين من المشتبه بهم كانا قرب السيارة.

وبعد أن أصبح حرا من الأسر، عقد مؤتمرا صحافيا مساء أمس الاثنين، شرح فيه الأسباب التي دفعته لأن يكون هدفا للخاطفين، ونفى ما صدر عنه في الفيديو، وقال إن الخاطفين أجبروه على الاعتراف بأن لديه علاقات مع المرأة المعروفة باسم تاييس، وقال: "كانت صديقتي منذ 3 سنوات. أعرف زوجها السابق "مارسيو" وطفليها، وهي امرأة نزيهة.. لقد قالوا الكثير من الأشياء.. لكني أؤكد بأن ليس لها أي علاقة بي" وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما ورد على لسانه في وسائل إعلام محلية، ذكرت بمواقعها فجر اليوم الثلاثاء أن الفدية تم دفعها على مرحلتين.

الإصابة عند طرف العين

روى أيضا، أن 3 رجال اقتربوا منه حين كان قرب الملعب الذي أقيم فيه الحفل الغنائي مساء السبت، فسيطروا عليه فجر الأحد وأخذوه في سيارته الخاصة إلى الأسر في ضاحية من سان باولو، وأن ما يبدو في الفيديو من إصابة عند طرف عينه اليسرى، كان نتيجة طلق ناري "ثم فقدت الوعي، وبعدها أجبروني على الكلام" بحسب ما قال اللاعب الذي كان معروفا للسعوديين باسم "كاريوكا" المعروض في الفيديو أدناه بعض أهدافه لصالح "النصر" قبل 20 عاما.

وسألوه في المؤتمر الصحافي عن العلاقة المزعومة مع Tais التي ظهرت بعده في الفيديو، فأكد أن ما قاله هو وهي أجبرهما الخاطفون على قوله "لأنهم ربما أرادوا المال فقط" مضيفا أن الخطف لم يكن مع سبق الإصرار، وأن الخاطفين قرروا إطلاق سراحه عندما لاحظوا اقتراب مروحية تابعة للشرطة تحلق فوق مكان احتجازه. كما روى أن الخاطفين الثلاثة طلبوا كلمة مرور هاتفه المحمول ليطلبوا الفدية من ذويه، وأن الشرطة عثرت عليه داخل منزل مهجور، وكان مغطى الرأس.

أما الذين قاموا بعملية الخطف القصيرة العمر، فهم من عصابة تم اعتقال 3 رجال وامرأتين منها حتى الآن، وتواصل الشرطة مطاردة الباقين، ممن شاركوا في إجبار كاريوكا وتاييس التي كانت معه على استخدام تطبيق Pix للتحويل المالي عبر الهاتف المحمول للحصول على الفدية.