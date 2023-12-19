فيديو .. طائرة ركاب تتحرك جراء الرياح محدثة فوضى في مطار أرجنتيني

ضربت رياح قوية مطار ايروبارك خورخي نيوبيري في بوينس آيرس يوم أمس الأحد حيث اجتاحت عاصفة شديدة المنطقة. وتحركت طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية بوينغ 737-700 عبر المدرج باتجاه السلم الذي يستخدمه الركاب للصعود إلى الطائرة قبل أن تصطدم به، وتم نقل الدرج بسرعة باتجاه المركبات التي يستخدمها عمال المدرج، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأظهرت اللقطات مقطعا من جناح الطائرة وهو يصطدم بمبنى على المدرج.

وأحدثت الطائرة أضرارًا في المطار وتم إلغاء رحلتها التالية التي كانت مقررة صباح الأحد أثناء توقفها لإجراء إصلاحات.

وقالت الخطوط الجوية الأرجنتينية في بيان: "تفيد تقارير الخطوط الجوية الأرجنتينية أنه بسبب العاصفة القوية التي أثرت بشكل رئيسي على تشغيل المطار، تم إلغاء 100 رحلة جوية حتى الآن، كما تأخرت ما يقرب من 100 رحلة أخرى أم تمت إعادة جدولتها.

وقالت الشركة إنها قد تستمر في إجراء التعديلات أو الإلغاءات، نتيجة التأثر الناجم عن حالة الطقس، فضلاً عن الإغلاقات المتقطعة للمطارات.

وتسببت عاصفة شديدة ضربت الأرجنتين وأوروغواي المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في البلاد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في أوروغواي إن شخصين لقيا حتفهما عندما هبت رياح قوية من الجنوب الشرقي في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لبيان نشر على موقع الوكالة على الإنترنت.

وفي الأرجنتين، توفيت امرأة في وقت مبكر من يوم أمس الأحد بعد أن سقط عليها فرع شجرة في بلدة مورينو، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

ولقي 13 آخرون حتفهم يوم السبت في بلدة باهيا بلانكا بعد انهيار جدار أثناء العاصفة.

وزار الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي موقع الحادث يوم الأحد.

وأسقطت الرياح القوية أيضا أشجارا وأعمدة إنارة في أنحاء العاصمة بوينس آيرس.



