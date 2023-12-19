هل ترتفع أسعار النفط جراء تعطل الشحن بالبحر الأحمر؟ جولدمان ساكس يجيب

أكد بنك جولدمان ساكس أن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ إن فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت هجمات شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.

وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي، ما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة بتاريخ أمس الاثنين "نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية الطويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة سبعة ملايين برميل يوميا (شمالا وجنوبا) سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل بمقدار ثلاثة إلى أربعة دولارات للبرميل".





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