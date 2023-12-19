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بلهجة تهديد لواشنطن .. كوريا الشمالية تكشف تفاصيل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

12/19/2023 12:30:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونغ-18 في اليوم السابق بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون حيث قال إن عملية الإطلاق أظهرت الخيار الذي سيتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إطلاق الصاروخ كإجراء تحذيري قوي في ظل الوضع الخطير، حيث إن التهديد العسكري للقوات المعادية ضد كوريا الشمالية أصبح مكشوفا وخطيرا على نحو متزايد.

وحلق الصاروخ لمسافة 3ر1002 كيلومتر لمدة 4415 ثانية (73 دقيقة و35 ثانية) على أقصى ارتفاع يبلغ 6518.2 كيلومترا قبل سقوطه بدقة في المياه المستهدفة في أعالي البحار في البحر الشرقي، وفقا للوكالة.

ونوهت إلى أن الزعيم كيم أعرب عن رضاه العميق عن عملية الإطلاق قائلا إنها عرض عملي للحالة الفعلية والموثوقية للقدرات الضاربة الهائلة والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية.

وأوضح كيم أن عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قرارا خاطئا ضدها، مؤكدا على أن التدريبات أظهرت مرة أخرى بشكل واضح إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة وقوتها الساحقة.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم شدد أيضا على ضرورة أن يواجه الشمال بقوة التهديدات العسكرية للأعداء بمزيد من الأعمال الهجومية من خلال تبني طريقة أكثر تطورا وتهديدا عندما يواصل الأعداء اتخاذ أي خيار خاطئ.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد ذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بعيد المدى نحو البحر الشرقي صباح يوم أمس الاثنين في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن إلى تعاون نووي أوثق ضد تهديدات بيونغ يانغ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق كوريا الشمالية فيها صاروخا باليستيا عابرا للقارات هذا العام والمرة الثالثة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ-18 يعمل بالوقود الصلب بعد إطلاقه مرتين في أبريل ويوليو.


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