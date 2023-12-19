«بيانات» و«الياه سات» توصيان المساهمين بالموافقة على الاندماج

أعلنت كل من «بيانات ايه اي بي ال سي»، الشركة المتخصصة في مجال توفير الحلول الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، أن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويُذكر أن الشركتين يقع مقرهما في أبوظبي ومُدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيُثمر الاندماج المقترح عن إنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية ضمنية تزيد على 15 مليار درهم (أكثر من 4 مليارات دولار) على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين كما في 18 ديسمبر 2023، في تاريخ اليوم السابق لهذا الإعلان.

وستسهم عملية الاندماج في إنشاء إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، ما يفتح المجال أمام إمكانات واسعة للنمو والتكامل على المستوى العالمي.

وسيكون الكيان الجديد قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال.

كما سيتمتع الكيان الجديد بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء سيكون لها أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد والمجتمع.

ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد الشركة الجديدة من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

وستُنفَّذ الصفقة المقترحة وفقاً لآلية تبادل الأسهم مع شركة بيانات باعتبارها الكيان القانوني القائم.

وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة «بيانات»، ستبلغ حصة ملكية مساهمي «بيانات» في الشركة الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي «الياه سات» نحو 46%.

وانطلاقاً من التزامهما بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، حصلت كل من «بيانات» و«الياه سات» على استشارات مستقلة من بنك «هوليهان لوكي» وشركة «إف تي آي الاستشارية» على التوالي.

وستنقسم حصص ملكية الشركة الجديدة إلى نحو 42% لمجموعة «جي 42» و29% لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» و8% للشركة الدولية القابضة.

وقال طارق الحوسني، رئيس مجلس إدارة شركة «بيانات»: «تمثل الشركة الجديدة ثمرة عملية الاندماج بين اثنتين من الشركات المحلية الرائدة لإنشاء أول شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا الفضاء ومدعومة بالذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نطمح من خلال الاستفادة الفعّالة من أصولنا المتنوعة وإمكاناتنا الواسعة وطموحاتنا المشتركة إلى التوسع عبر سلسلة القيمة في قطاع الفضاء. هدفنا هو تقديم تجربة فريدة واستثنائية لقاعدتنا العريضة والمتنوعة من العملاء. وسنعمل معاً على استغلال كل فرص التعاون الممكنة لتعزيز مكانتنا كمحرك للنمو ومزود رئيسي للحلول الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئاتها المختلفة، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماتنا لتشمل شريحة أكبر من العملاء حول العالم».

وأكد مصبّح الكعبي، رئيس مجلس إدارة «الياه سات»: «تُتيح عملية الاندماج فرصة مثالية لتعزيز القيمة المقدمة للمساهمين، وذلك من خلال التوظيف الفعال لمجالات التعاون والاستراتيجيات المشتركة لإنشاء شركة رائدة تكنولوجياً تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والفضاء. ستستفيد الشركة الجديدة من إمكانات النمو الكبيرة الناتجة عن عملية الاندماج، وستؤدي دوراً بارزاً في القطاع بفضل الميزات التنافسية التي ستحظى بها. كما أننا سنتمكن من تحفيز نمو الكيان الجديد من خلال قدرتنا على الوصول إلى أسواق ذات معدلات نمو عالية باستخدام أحدث التقنيات، والاستفادة من قاعدة متنامية من العملاء المحليين والعالميين، فضلاً عن المكانة المالية القوية التي ستمكننا من السعي نحو فرص نمو أكبر وأكثر طموحاً. نتطلع إلى العمل معاً من أجل تحقيق طموحاتنا وأهدافنا المشتركة».

وستخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط منها الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الحكومية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وموافقة المساهمين الذين يمثلون 75 بالمائة على الأقل من حقوق التصويت الحاضرة والمصوّتة خلال اجتماع للجمعية العمومية بما يحقق النصاب القانوني لكل من شركة «بيانات» و«الياه سات».

وستواصل «بيانات» و«الياه سات» العمل بشكل مستقل إلى حين اكتمال عملية الاندماج، والذي من المتوقع أن يتم في النصف الثاني من عام 2024.





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