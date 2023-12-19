ثوران بركان في أيسلندا بعد أسابيع من نشاط زلزالي قوي

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في أيسلندا أن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غربي أيسلندا في وقت متأخر من يوم الاثنين وذلك في أعقاب أسابيع من النشاط الزلزالي.

وأعلنت الهيئة عن بدء ثوران البركان، الواقع في شمال قرية جريندافيك، على موقعها على الإنترنت. وكانت البلدة قد أخليت في نوفمبر الماضي بسبب مخاوف من ثوران البركان، الذي سبقته سلسلة من الزلازل استمرت على مدى أسابيع.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، انطلاق حمم بركانية برتقالية-حمراء متوهجة أضاءت سماء الليل المظلمة.

وطلبت الشرطة من السكان عدم الاقتراب من البركان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



