فنلندا تعزز علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة بعد تحذيرات بوتين

وقّعت فنلندا والولايات المتّحدة أمس الإثنين اتفاقاً لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وذلك غداة التحذير الذي وجّهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الدولة الإسكندنافية ردّاً على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.

والاتّفاق الذي يضفي طابعاً رسمياً على العلاقات الوثيقة بين واشنطن وهلسنكي، أشاد به وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن باعتباره "علامة قوية على التزام الولايات المتّحدة الدفاع عن فنلندا وشمال أوروبا بأسرها".

وخلال مشاركته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن في حفل توقيع الاتفاق قال الوزير الفنلندي "لا نتوقع أن تتولى الولايات المتحدة الدفاع عن فنلندا، لكنّ هذا الاتّفاق يحسّن كثيراً قدرتنا على العمل سوياً في كلّ المواقف".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي إنّ فنلندا "تعرف أكثر من أي أحد آخر تقريباً ما هو على المحكّ بالنسبة لأوكرانيا".

وأضاف "في 1939، واجه الفنلنديون أيضاً هجوماً روسياً وأثبتوا أنّه بمقدور دولة حرّة أن تبدي مقاومة قوية بشكل لا يصدق".

وتابع بلينكن "تاريخكم يذكّرنا أيضاً بأهمية أن نواصل جميعاً دعم أوكرانيا".

من جهتها، جدّدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين بعد توقيع الاتّفاق في واشنطن اتّهامات هلسنكي لموسكو بالسعي إلى "استغلال" ملف الهجرة من خلال إرسال أشخاص عبر الحدود الروسية إلى فنلندا.

وقالت الوزيرة أمام معهد هدسون البحثي إنّه "على مدار العامين الماضيين، رأينا أنّ هناك القليل جداً من الحدود لسلوك روسيا العدواني".

وأكّدت أنّ بلادها تعتبر أنّ "روسيا ستظلّ تشكّل تهديدا للأمن العالمي في المستقبل القريب".

وخلال حفل توقيع الاتّفاق، جدد بلينكن وفالتونين التأكيد على دعم بلديهما لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وباشرت السويد عملية ترشّحها لعضوية الحلف بالتوازي مع فنلندا لكنّ مسيرة انضمامها معطّلة حالياً بسبب تركيا.

وأتى توقيع الاتفاق غداة تحذير بوتين من "مشكلات" مع فنلندا بعد انضمامها الى حلف شمال الأطلسي وإعلانه أنّ بلاده ستنشئ منطقة عسكرية جديدة في شمال غرب البلاد ردّاً على هذه الخطوة.

وفنلندا التي تتشارك حدوداً بطول 1340 كلم مع روسيا انضمّت في أبريل الماضي الى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية مطلع 2022.





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