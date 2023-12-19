18 مليون شخص بحاجة لمساعدات .. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية في بورما

حذّرت الأمم المتّحدة أمس الإثنين من أنّ بورما على شفا أزمة إنسانية، مشيرة إلى أنّ ثلث سكّان هذا البلد، أي أكثر من 18 مليون نسمة، هم اليوم بحاجة لمساعدات.

وأطلقت المنظّمة الأممية نداء لجمع تبرّعات بقيمة مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد خلال العام 2024.

وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير إنّ "بورما تقف على شفير الهاوية في 2024، إذ إنّ الأزمة الإنسانية تفاقمت منذ تولى العسكر السلطة في فبراير 2021 والمدنيون يعيشون في خوف".

وأضاف أنّ تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنّ عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات إنسانية في هذا البلد أصبح 18.6 مليون شخص، أي أكثر بمليون شخص بالمقارنة مع العام الماضي وأكثر بـ19 مرة ممّا كان عليه الوضع في 2020 قبل الانقلاب.

وحذّر التقرير من أنّ "الأطفال هم أول المتضرّرين من الأزمة، إذ هناك 6 ملايين طفل في حالة عوز بسبب النزوح وانقطاع الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والمخاطر المرتبطة بالتجنيد القسري والضيق النفسي".

وأعربت الأمم المتّحدة في تقريرها عن خشيتها من "تفاقم الصراعات وأعمال العنف في 2024"، مندّدة بـ"العنف المنهجي الذي يمارسه العسكر ضدّ المدنيين".

وأوضح أوتشا أنّه نظراً إلى هذه الأسباب فقد أطلق نداء لجمع تبرّعات بقيمة 994 مليون دولار لمساعدة 5,3 ملايين شخص هم بأمسّ الحاجة للمساعدة في بورما خلال 2024.





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