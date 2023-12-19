الولايات المتحدة تعلن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية.

وقال أوستن إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي في بيان صدر بعد منتصف الليل في العاصمة البحرينية: "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك فإنني أعلن اليوم عن إنشاء عملية حارس الازدهار، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات."

وأعلن أوستن أن المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة في المهمة الجديدة.

وستجري بعض الدول دوريات مشتركة بينما تقدم دول أخرى دعما استخباراتيا في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر لمنعها من الإبحار نحو إسرائيل.

وكان الحوثيون قد حذروا من أن أي سفن ستبحر نحو إسرائيل ستصبح "هدفا مشروعا" لقواتهم حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء الذي يحتاجه.

وأوقفت شركات الشحن الكبرى تسيير سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس بسبب مخاوف أمنية.

وقال أوستن، الموجود حاليا في البحرين إن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين انطلاقا من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي".

وتربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ما يجعلها أقصر مسار بحري بين آسيا وأوروبا. ويمر عبرها حوالي 10% من إجمالي التجارة العالمية. ويضيف اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح البديل، الذي يدور حول أفريقيا، حوالي أسبوعين إلى زمن النقل.





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