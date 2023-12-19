محلّل إسرائيلي يفجر مفاجأة حول مصير جنود جيش الاحتلال في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المحلّل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل "إنّ استمرار القتال بالشكل الحالي في قطاع غزة يعني سقوط المزيد من القتلى من الجنود الإسرائيليين".



وفي مقال نشرته صحيفة هآرتس، قال هارئيل إنه سيكون هناك سيل من الأخبار عن موت الجنود الإسرائيليين في غزة في حال استمرت المعارك بالأسلوب الحالي، حيث يتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي أعداداً متزايدة من القتلى والمصابين.



وأضاف "أنّ الخطر على إسرائيل سيتنامى عندما تبدأ الشكوك تظهر بمرور الوقت في القدرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية في غزة، ومن أبرزها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين".



وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن احتمال حدوث تغيير في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة الشهر المقبل سيثير الشكوك بشأن إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة للتوغل البري في القطاع.



وقال هارئيل إنه في هذه المرحلة يبدو أن حركة حماس غير مستعدة لتقديم تنازلات، في وقت يصرّ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان حكومته على أنّ الضغط العسكري المستمر وحده هو الذي سيدفع الحركة إلى إظهار المرونة.



وتابع أنه على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تقدما أي تفاصيل بشأن المحادثات الجارية بينهما بخصوص الأفق الزمني للحرب، فإنّه من الواضح أن المحادثات حددت موعداً نهائياً لبدء المرحلة التالية من الحرب.



وقال المحلل العسكري الإسرائيلي إن ّمن المفترض أن يحدث هذا منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، وبعد ذلك ستتغير طبيعة العمليات الهجومية الإسرائيلية في غزة وستتقلص.

