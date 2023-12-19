عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بعد يوم أمس استشهد فيه أكثر من 200 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.



وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية في رفح باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، في قصف استهدف ثلاثة منازل مملوكة لعائلات: زعرب حيث استشهد 14 فلسطينيا وعائلة عطية حيث استشهد 8 فلسطينيين، وعائلة عبد العال حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين . كما استشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من رفح.



وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى نحو 94، حيث كانت قد استشهدت أمس الصحفية حنين القشطان، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.



كما واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء من عائلة أبو غزال وخامس مجهول الهوية، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء جلهم من الأطفال.



كما استشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.



وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.



وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب مصادر صحية، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

