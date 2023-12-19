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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

12/19/2023 12:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في أجزاء من مناطق البادية.


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