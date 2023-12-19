القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون هاجموا سفينتين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.
وأضافت القيادة الوسطى أن ناقلة النفط "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن.
وتابعت أن سفينة البضائع "كلارا" أبلغت عن انفجار في مياه قرب موقعها بجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لا تقارير عن إصابات في أيّ من الحادثين.
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