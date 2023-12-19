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القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون هاجموا سفينتين

12/19/2023 12:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين نفذوا هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.


وأضافت القيادة الوسطى أن ناقلة النفط "سوان أتلانتيك" تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة وصاروخ باليستي مضاد للسفن.


وتابعت أن سفينة البضائع "كلارا" أبلغت عن انفجار في مياه قرب موقعها بجنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لا تقارير عن إصابات في أيّ من الحادثين.


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