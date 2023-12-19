الأكثر قوة .. زعيم كوريا الشمالية يطلق صاروخ عابر للقارات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيا على "تدريب إطلاق" صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي العابر للقارات الأكثر قوة في البلاد.
وقالت الوكالة في تقريرها عن الإطلاق الذي جرى أمس الاثنين: "تم تنظيم تدريب إطلاق صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي كإجراء عسكري هام لإظهار بوضوح إرادة وقوة الرد الكبيرة للقوات الاستراتيجية النووية لدى كوريا الشمالية وقوتها الفريدة للأعداء".
وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولاً باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخًا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.
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