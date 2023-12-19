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الأكثر قوة .. زعيم كوريا الشمالية يطلق صاروخ عابر للقارات

12/19/2023 12:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف شخصيا على "تدريب إطلاق" صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي العابر للقارات الأكثر قوة في البلاد.


وقالت الوكالة في تقريرها عن الإطلاق الذي جرى أمس الاثنين: "تم تنظيم تدريب إطلاق صاروخ "هواسونغ - 18" الباليستي كإجراء عسكري هام لإظهار بوضوح إرادة وقوة الرد الكبيرة للقوات الاستراتيجية النووية لدى كوريا الشمالية وقوتها الفريدة للأعداء".


وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا مجهولاً باتجاه بحر اليابان، بعد ساعات من إطلاقها صاروخًا قصير المدى، وسط تكهنات بأن الصاروخ الأخير قد يكون صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات.

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