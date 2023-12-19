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حزب الله يحذر اسرائيل: أي مس بالمدنيين من قبلكم سيقابل بالمثل

12/19/2023 12:18:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاثنين، إطلاق صواريخ نحو كريات شمونة، ردا على استهداف إسرائيل مراسم تشييع أحد مقاتليه في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.


وشدد "حزب الله"، في بيان له، على أن "أي مس بالمدنيين من قبل العدو سيقابل بالمثل"، وذلك حسب قناة "المنار" التابعة للحزب.


وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى.


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