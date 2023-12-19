حزب الله يحذر اسرائيل: أي مس بالمدنيين من قبلكم سيقابل بالمثل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء أمس الاثنين، إطلاق صواريخ نحو كريات شمونة، ردا على استهداف إسرائيل مراسم تشييع أحد مقاتليه في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.
وشدد "حزب الله"، في بيان له، على أن "أي مس بالمدنيين من قبل العدو سيقابل بالمثل"، وذلك حسب قناة "المنار" التابعة للحزب.
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر عملية طوفان الأقصى.
MENAFN19122023000208011052ID1107622678
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.