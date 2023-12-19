صور - من وحدة ياهلوم .. جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في غزة
التاريخ
12/19/2023 12:18:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط وجندي من وحدة ياهلوم في معارك بجنوب وشمال قطاع غزة.
فيما يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى نحو 468 جندي.
MENAFN19122023000208011052ID1107622677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.