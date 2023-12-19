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الاحتلال يقتحم بلدة غرب سلفيت ويعتقل عددا من الفلسطينيين

12/19/2023 12:18:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.


وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن عشرات الآليات اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر الأولى وداهم جنود الاحتلال عشرات المنازل واعتقلوا عشرات الشبان.


واضاف عاصي، تخلل حملة الاعتقالات تفتيش لأكثر من 50 منزلا وتخريب محتوياتها، والتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين ميدانيا واستفزازهم.


وعرف من المعتقلين نادي بهجت عاصي، وداعي بهجت عاصي، وامين ايمن مرعي، واحمد ياسين همام مرعي، وقسام أيوب مرعي.

وفا


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