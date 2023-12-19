الاحتلال يقتحم بلدة غرب سلفيت ويعتقل عددا من الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.
وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن عشرات الآليات اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر الأولى وداهم جنود الاحتلال عشرات المنازل واعتقلوا عشرات الشبان.
واضاف عاصي، تخلل حملة الاعتقالات تفتيش لأكثر من 50 منزلا وتخريب محتوياتها، والتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين ميدانيا واستفزازهم.
وعرف من المعتقلين نادي بهجت عاصي، وداعي بهجت عاصي، وامين ايمن مرعي، واحمد ياسين همام مرعي، وقسام أيوب مرعي.
وفا
MENAFN19122023000208011052ID1107622675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.