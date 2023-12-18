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الإصلاح مآثر الأمير الراحل ستبقى في القلوب

12/18/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بخالص العزاء وصادق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي والعالم العربي والإسلامي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة.
وقال المذكور: كان لسموه، يرحمه الله، مكانة متميزة في قلوب أهل الكويت بمآثره وعطاءاته المتعددة، وكان قريبا من الشعب وتطلعاته وآماله، وزرع في نفوس الجميع حب العطاء والوطن ليكون عنوانا للمآثر ونموذجا للقائد المتفاني في العمل على تقدم الكويت ورفعة مكانتها.
وأضاف: فقدت الكويت والعالم بوفاة سموه قامة دولية وإنسانية فقد واصل سيرة حكام الكويت في دعم العمل الخيري والإنساني، وإطلاق المبادرات الإنسانية، لإغاثة المنكوبين ونصرة المستضعفين في أنحاء مختلفة من العالم، ولاسيما نصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة في المحافل الدولية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن الكويت وأهلها وعن الإنسانية خير الجزاء.

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