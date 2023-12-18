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الموزعين العرب الأمير الراحل خدم وطنه وأمتيه

12/18/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نعى اتحاد الموزعين العرب بعميق الحزن والأسى، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.
وقال رئيس اتحاد الموزعين العرب سلطان الحاتمي: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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