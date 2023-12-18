الموزعين العرب الأمير الراحل خدم وطنه وأمتيه

(MENAFN
- Al-Anbaa) نعى اتحاد الموزعين العرب بعميق الحزن والأسى، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بعد حياة زاخرة قضاها في خدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية.
وقال رئيس اتحاد الموزعين العرب سلطان الحاتمي: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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