كاظم سهل جسد نموذجا لرؤية الأمير الراحل

(MENAFN
- Al-Anbaa) تقدم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم ببالغ التعازي الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وعظيم غفرانه. وأكد كاظم أن عهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان شاهدا على توجه الدولة نحو تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي من خلال الدفع بمشاريع ومنتجات رقمية حكومية تسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات الرسمية للدولة للأفراد وإن إطلاق تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الالكترونية جسد نموذجا لرؤية سمو الأمير الراحل بحتمية تطويع التكنولوجيا لتحقيق رفاهية المواطن الكويتي، ودليلا على ضرورة السير في اتجاه التحول الرقمي والإسراع في المضي بركب التمكين التكنولوجي لعمل الأجهزة الحكومية.
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