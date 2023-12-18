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كاظم سهل جسد نموذجا لرؤية الأمير الراحل

12/18/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» يوسف كاظم ببالغ التعازي الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي في وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وعظيم غفرانه. وأكد كاظم أن عهد سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد كان شاهدا على توجه الدولة نحو تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي من خلال الدفع بمشاريع ومنتجات رقمية حكومية تسهم في تطوير آلية تقديم الخدمات الرسمية للدولة للأفراد وإن إطلاق تطبيق «سهل» للخدمات الحكومية الالكترونية جسد نموذجا لرؤية سمو الأمير الراحل بحتمية تطويع التكنولوجيا لتحقيق رفاهية المواطن الكويتي، ودليلا على ضرورة السير في اتجاه التحول الرقمي والإسراع في المضي بركب التمكين التكنولوجي لعمل الأجهزة الحكومية.

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