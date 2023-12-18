وداعا أمير القلوب بقلم د ربيعة بن صباح الكواري

بقلم: د.ربيعة بن صباح الكواري ـ أستاذ الإعلام/ جامعة قطر



رحل سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وترك بصمة خالدة في ذاكرة العرب لن ننساها جميعاً.. فهو من القادة الحكماء ومن كان يعرف بعطائه اللامحدود في خدمة قضايا أمته العربية. كما كان من المساهمين في الارتقاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما كانت فلسطين القضية الأولى التي يدافع عنها في كل خطاباته وتصريحاته السياسية عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته من أجل إعادة الحقوق الشرعية له طال الزمان أو قصر.

كما عرف عن سمو الأمير الراحل أيضا اهتمامه بالمواطن الكويتي وتسهيل أموره ومواجهة جميع التحديات مهما كانت صعبة مع العمل على إيجاد الحلول لكل المسائل المتعلقة بشؤون حياته المعيشية.. وهكذا كان سموه يسير على دروب أسلافه من حكام الكويت السابقين، عليهم رحمة الله جميعا.

لقد كان بمنزلة الحاكم العابد والزاهد في حياته وعرف بطيب أخلاقه ورجاحة عقله في اتخاذ القرار وحبه لشعبه الذي بادله نفس الحب على مدى عقود طويلة خلال توليه العديد من المناصب القيادية حتى يوم رحيله الذي آلم جمع الشعب العربي والدول الإسلامية.

كلمة أخيرة: كان فقيد الكويت والعرب شخصية متفردة في العفو والعطف والتسامح، فاستحق سموه من الجميع لقب أمير القلوب.