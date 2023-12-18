بلدية وأهل فالوغا في لبنان يعزون الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) شاركت بلدات وقرى في انحاء مختلفة من عالمنا العربي الشعب الكويتي حزنه في وفاة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقد جسد أهالي بلدية فالوغا - خلوات فالوغا في لبنان التي تربطها بالكويت وشائج وعلاقات تاريخية، هذه المشاعر من خلال لافتة كبيرة علقت على مدخل البلدة أكدوا فيها مشاطرتهم «للأشقاء في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح» الذي كان أميرا عربيا كرس حياته في خدمة شعبه وبلده وأمته.
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