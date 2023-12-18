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بلدية وأهل فالوغا في لبنان يعزون الكويت

12/18/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت بلدات وقرى في انحاء مختلفة من عالمنا العربي الشعب الكويتي حزنه في وفاة فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقد جسد أهالي بلدية فالوغا - خلوات فالوغا في لبنان التي تربطها بالكويت وشائج وعلاقات تاريخية، هذه المشاعر من خلال لافتة كبيرة علقت على مدخل البلدة أكدوا فيها مشاطرتهم «للأشقاء في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح» الذي كان أميرا عربيا كرس حياته في خدمة شعبه وبلده وأمته.

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