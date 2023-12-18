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كلمة وفاء للكويت في وداع أميرها الراحل بقلم البروفيسور أمين عاطف صليبا

12/18/2023 11:29:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بقلم: البروفيسور أمين عاطف صليبا
الكويت أميرا وحكومة وشعبا كان لبنان لهم ذا منزلة خاصة، فهو مصيفهم منذ ستينيات القرن الماضي، وقصورهم في جبل لبنان (ضهور بحمدون وجوارها) شاهدة على هذه العلاقة المتينة، والتي لم تشغر إلا بعد الحرب الأهلية السيئة الذكر، ومغادرتهم القسرية حفاظا على سلامتهم. كما أن «شاغور حمانا» كنت إذا قصدته صيفا خلت نفسك في أحد مطاعم الكويت. لقد قدر لي معرفة سمو الأمير الشيخ صباح السالم الصباح الذي كان يقضي عطلته الصيفية في قصره الأميري، وذلك بحكم تكليفي عام 1973 برئاسة المجموعة الأمنية من قوى الأمن الداخلي - يومها كنت برتبة ملازم - لحماية قصره في منطقة بحمدون، وقد لمست طيبة هذا الانسان وتواضعه رغم موقعه أميرا للكويت.
إن اهتمام أسرة آل الصباح بلبنان والأمراء الذين تناوبوا منها على سدة الإمارة، لم يتغير بل تجذر أكثر فأكثر وبقي لبنان الشغل الشاغل للمسؤولين الكويتيين خاصة في مرحلة حرب السنتين وما تلاها، وذلك بهدف إعادة السلام الى لبنان. التاريخ يثبت دور الكويت الفاعل في اللجنة التي مهدت لقمة الرباط والتوافق على قرار إرسال قوات ردع عربية الى لبنان غايتها وقف القتال وإعادة الأمن، لكن المؤامرة على لبنان كانت أكبر من كل المساعي الصادقة التي بذلتها الكويت وبدعم من المملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول العربية. وكادت الكويت تدفع ضريبة دم مباشرة من خلال تعرض طائرة الهيليكوبتر العائدة للجيش اللبناني لإطلاق نار عليها وهبوطها الاضطراري في منطقة جونية بتاريخ 9/12/1978 وكانت تقل السفيرين السعودي علي الشاعر، والكويتي عبدالحميد البعيجان عند عودتهما من لقاء مطول مع الرئيس الراحل سليمان فرنجية، بحثا معه في مسألة إعادة التهدئة وضبط الأمن وإحقاق السلام في لبنان، وذلك بعد مجزرة إهدن التي حصلت في 13/6/1978 وسقط فيها الوزير السابق طوني فرنجية (نجل الرئيس) وعائلته ومعهم ثلاثة وثلاثون شهيدا من أبناء زغرتا، حيث أصيب السفير السعودي برصاصة في رجله اليمنى ونقل الى مستشفى سيدة لبنان في جونية للمعالجة ورافقه السفير البعيجان.
هذه الحادثة المقصودة لم تؤثر على متابعة الكويت دورها الأخوي لحل مشكلة لبنان، وتابعت مسيرتها الإنمائية من خلال صندوق التنمية الكويتي، الذي لايزال حتى اليوم لا يتردد في تقديم المساعدة المادية لإنشاء المشاريع الإنمائية في مختلف الأراضي اللبنانية دون تمييز بين المناطق. نعم الكويت - أميرا وحكومة وشعبا - لا تتردد في جمع الشمل العربي، وخير شاهد على ذلك الدور الذي قام به الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي رحل عنا، والذي بنتيجته عادت قطر الى مقعدها في مجلس التعاون الخليجي ورفعت المقاطعة عنها، إن القيم التي تنشأ عليها آل الصباح مستمدة من التقاليد العربية الأصيلة التي طبقوها في الكويت وواظبوا على ممارستها في علاقاتهم الدولية والعربية، حيث نحن بأمس الحاجة الى مثل هذه العقلية التي تتجذر فيها القيم العربية كونها تعتبر مدخلا أساسيا لحل المشاكل البينية بين الإخوة.
أختم بالقول شكرا لكم أهلنا في الكويت (أميرا وحكومة وشعبا) على عدم تخليكم عن لبنان، رغم الصعوبات والعراقيل التي وضعت بوجه مبادراتكم ومن بينها حادثة الطائرة، طالبين منكم عدم التخلي عن مساعدة لبنان، معولين على أصالتكم وشهامتكم العربية.
ولروح سمو الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح الرحمة، وأحر التعازي الى كل اهلنا في الكويت، ولصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، طول العمر وليسدد الله خطاك في متابعة مسيرة الآباء والإخوة، لما فيه خير الكويت والشعب العربي ولبنان خاصة لأنه بحاجة الى استمرار رعايتكم له.

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