افتتاح أكثر من 1100 مسجد.. تعرف على جهود الأوقاف فى عمارة المساجد خلال 2023

MENAFN - Youm7) كشفت وزارة الأوقاف عن جهودها في مجال عمارة المساجد في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث تم افتتاح أكثر من (1150) مسجدًا، خلال العام الحالي 2023م، وتم افتتاح (1100) مسجد حتى يوم الجمعة 1/ 12/ 2023م، منها (863) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(237) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وجار افتتاح (15) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 8/ 12/ 2023م، كما سيتم افتتاح أكثر من (35) مسجدًا قبل نهاية 31/ 12/ 2023م، كما تم فرش أكثر من 2000 مسجد بتكلفة تتجاوز 150 مليون جنيه، وحصل 317 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، وقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11405) مسجد؛ بتكلفة تزيد على 15 مليارًا و504 مليون جنيه.

كما كشفت الوزارة عن جهودها في البر وخدمة المجتمع حيث تم صرف أكثر من (527) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها: (161,892,000) جنيه توزيع شنط غذائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، منها 40 ألف شنطة سلع غذائية من الأوقاف المصرية لأهالينا في غزة. و

تم صرف (65) مليون جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر، منها: 30 مليون جنيه مساعدات عينية لأهالي غزة لحومًا وسلعًا غذائية، و30 مليون جنيه أخرى للأسر الأولى بالرعاية في جمهورية مصر العربية، يتم تنفيذها من خلال صندوق تحيا مصر، وخمسة ملايين في إطار أهداف الصندوق العامة.

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تم صرف (10) ملايين جنيه ضمن مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا في دولة ليبيا بسبب الإعصار.

وتم صرف (28) مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.و

تم صرف (26,857,266) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.و

تم صرف مليون وخمسمائة ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

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(233,542,195) جنيهًا، تم ترجمتها إلى (954.7) طن من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي، منها (50) طن من لحوم صكوك الإطعام في إطار مساعدة الدولة المصرية لأهالينا في غزة.

