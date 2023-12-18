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الخارجية الأمريكية: دخول أولى الشاحنات المحملة ببضائع تجارية إلى غزة

12/18/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Youm7) دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين.

ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله (إلى القطاع) على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".

واضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.

ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية
، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.








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