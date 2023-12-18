الخارجية الأمريكية: دخول أولى الشاحنات المحملة ببضائع تجارية إلى غزة

(MENAFN
- Youm7) دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين.
ووفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله (إلى القطاع) على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
واضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية
، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر.
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