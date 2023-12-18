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تعرف على محطات المترو الجديدة بالخط الثالث الجاهزة للافتتاح

12/18/2023 11:23:51 PM
(MENAFN- Youm7) يجرى الاستعداد لتشغيل 6 محطات مترو جديدة واستقبال الجمهور، خلال أيام، وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة الجيزة.



ونرصد فى هذه النقاط كل التفاصيل عن المحطات الجديدة.



1. المحطات ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو



2. المحطات هي "السودان وإمبابة والبوهى، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحور روض الفرج"



3. مقرر افتتاحها خلال أيام، ويتم الآن التشغيل التجريبى للمحطات بدون جمهور



4. محطة مترو السودان تقع عند محكمة الجيزة الإبتدائية وهى موجودة في بداية شارع السودان.

5. محطة مترو السودان ستخدم سكان المناطق المجاورة لشارع السودان والمترددين على محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الابتدائية.

6. محطة إمبابة تقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع، وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

7. محطة البوهى، تقع فى شارع البوهى، وتخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

8. محطة القومية تقع فى منتصف شارع القومية وتخدم منطقة القومية العربية.

9. محطة مترو الدائرى تقع أعلى الطريق الدائرى في التقاطع مع شارع القومية.

10. محطة مترو الدائرى تربط مع الأتوبيس الترددى.

11. ينتهى المترو بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع المحور وتخدم سكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.












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