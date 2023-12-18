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الأونروا: إسرائيل تنفذ أكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ 1948

12/18/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Youm7)
نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" صورة لطفلة فلسطينية عمرها 5 أعوام قالت إنها تحلم باليوم الذي تعود فيه إلى منزلها.
جاء ذلك في تدوينة نشرتها الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، أشارت فيها إلى أن ما تعرض له سكان قطاع غزة منذ بدء الحرب، فيما يتعلق بتهجيرهم من منازلهم بالقوة، يفوق جميع عمليات التهجير
التي تعرض لها الفلسطينيون منذ عام 1948.
وقالت الوكالة: "إسرائيل استخدمت القوة في تهجير 1.9 مليون شخص من سكان غزة من منازلهم منذ بداية الحرب على القطاع".








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