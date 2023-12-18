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بدء الاحتفالات الموريتانية المخلدة لليوم العالمي للغة العربية

12/18/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق وزير الثقافة الموريتاني أحمد سيد أحمد، الإثنين، في العاصمة نواكشوط، الاحتفالات الموريتانية المخلدة لليوم العالمي للغة العربية.



وأكد الوزير الموريتاني أن اختيار موريتانيا للثقافة العربية تدفعه البواعث الدينية وتعززه دواعي الوحدة والإخاء.



وقال إن الاحتفاء باللغة العربية ظل على مر التاريخ جزءا أساسيا من وجدان موريتانيا الوطني وذاكرتها الجمعوية، وشكل احتفاءً بمكون أصيل ورئيسي من مقومات شخصيتها الوطنية، موضحا أن هذه اللغة التي شكلت الوعاء لديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وحملت إلينا حضارات وثقافات متنوعة استطاعت أن توحد مكونات شعبنا العظيم وتؤاخيه في الدين وتوحده في الثقافة.



وقال البرلماني رئيس اللسان العربي ورئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، الخليل النحوي، إن منسقية تمكين اللغة العربية قررت أن تقيم خلال كل شهر ندوات وفعاليات لخدمة هذا الهدف.












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