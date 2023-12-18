الخارجية الكندية: حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين أصبح أكثر إمكانية الآن

MENAFN - Youm7) قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إنها تعتقد أن حل الدولتين للصراع بين فلسطين وإسرائيل أصبح الآن أكثر إمكانية مما كان عليه قبل بدء الحرب على غزة قبل أكثر من شهرين.

وردًا على سؤال خلال مقابلة عبر شبكة "سي تي في" الكندية، عما إذا كانت تعتقد أن جدوى حل الدولتين قد تضاءلت منذ السابع من أكتوبر، قالت جولي إنها تعتقد "العكس"، وأضافت: "أعتقد أن هذا الصراع صعب للغاية بالنسبة لإسرائيل، وصعب للغاية بالنسبة للفلسطينيين، وصعب للغاية بالنسبة للعالم، لأننا شهدنا زيادة في التوتر"، وتابعت: "لذا، فإن حالة المنطقة أصبحت محل اهتمام العديد من البلدان أكثر من أي وقت مضى".



وأردفت جولي قائلة إنها كانت تعتقد أن هذا "لم يكن صحيحا إلى حد كبير" قبل هجمات السابع من أكتوبر، والتي جددت التركيز العالمي على الشرق الأوسط، مما دفعها إلى إجراء "الكثير من المحادثات" حول هذا الموضوع مع نظرائها في المنطقة، لأن "ذلك ومن مصلحة العالم أيضًا أن نرى حل الدولتين يحدث".



ودعت الحكومة الكندية إلى حل الدولتين، وجددت هذا التوجه في بيان مشترك صدر مؤخراً مع أستراليا ونيوزيلندا، والذي يدعو أيضاً إلى "بذل الجهود من أجل وقف مستدام لإطلاق النار".



