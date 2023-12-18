Tuesday, 19 December 2023 10:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول أممى طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام

12/18/2023 11:23:49 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيرى فراكوز طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في الندوة رفيعة المستوى حول تدعيم السلم والأمن بافريقيا، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية.



وثمن المسئول مجهودات تونس ومساهمتها في هذه العمليات الأممية، معربا عن دعمها أكثر في المستقبل، وخاصة في مجال النقل الجوي.












MENAFN18122023000132011024ID1107622564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث