وزير خارجية تونس يبحث مع مسئول أممى طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيرى فراكوز طرق المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.
وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إن اللقاء جاء على هامش المشاركة في الندوة رفيعة المستوى حول تدعيم السلم والأمن بافريقيا، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية.
وثمن المسئول مجهودات تونس ومساهمتها في هذه العمليات الأممية، معربا عن دعمها أكثر في المستقبل، وخاصة في مجال النقل الجوي.
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