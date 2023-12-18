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8 تعليمات مهمة لطلاب جامعة حلوان خلال امتحانات نهاية الترم الأول

12/18/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت كليات جامعة حلوان
الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية الأسبوع المقبل من شهر ديسمبر الجارى، وفى هذا الإطار وضعت كليات جامعة حلوان عددا من التعليمات الهامة بشأن الدخول فى لجان الامتحانات:-



1- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشر دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.



2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.



3- ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يُعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان.



4- ممنوع التدخين داخل اللجان قطعياً.



5- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.



6-على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظاً على مصلحتهم ومستقبلهم.



7- الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب.



8- وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.
















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