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زيادة فى رواسب الكالسيوم.. طبيبة بيطرية توضح سبب وجود بيض منقط

12/18/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إننا نجد عند شراء البيض واحدة أو اثنتين وسط الكرتونة بهما نقط عديدة، مما يمنحها شكلا مميزا وجميلا، يجذب النظر إليها، لافتة إلى أن السبب فى ذلك هو وجود رواسب إضافية من الكالسيوم على قشرة البيض، وتحدث عندما تتعطل عملية التكلس أو يكون هناك عيب في غدة القشرة، مؤكدة أنه لا ضرر إطلاقا فى تناول هذا البيض المنقط.



وأشارت سالى، إلى أنه أحيانا يشكو البعض من الشعور بوجود مذاق مر للبيض بعد سلقه، وذلك رغم سلامة البيض ظاهريا، وحداثة إنتاجه، موضحة أن الطعم المُر بشكل عام يحدث بسبب خلل فى العلف المقدم للدجاج أو بسبب بعض المضادات الحيوية، التى لها طعم مر خاصة عندما تترسب فى صفار البيض ، مضيفه: أن بحثا تم عمله فى كلية الطب البيطري جامعة أسوان، أظهر أن التركيزات العالية من الفيتامينات مثل فيتامين A و D3 و متبقيات الأدوية للمضادات الحيوية، قد تكون هي السبب فى الطعم المر للبيض.



وأكدت أنه في حال وجود مرارة بمذاق البيض ينصح بعدم تناوله، حيث إن الهدف الأساسى لإنتاج البيض هو جودة البيضة، وتقبل المستهلك لها، بالإضافة إلى وجود المتبقيات الدوائية التى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.
















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