زيادة فى رواسب الكالسيوم.. طبيبة بيطرية توضح سبب وجود بيض منقط

(MENAFN
- Youm7) قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية ، إننا نجد عند شراء البيض واحدة أو اثنتين وسط الكرتونة بهما نقط عديدة، مما يمنحها شكلا مميزا وجميلا، يجذب النظر إليها، لافتة إلى أن السبب فى ذلك هو وجود رواسب إضافية من الكالسيوم على قشرة البيض، وتحدث عندما تتعطل عملية التكلس أو يكون هناك عيب في غدة القشرة، مؤكدة أنه لا ضرر إطلاقا فى تناول هذا البيض المنقط.
وأشارت سالى، إلى أنه أحيانا يشكو البعض من الشعور بوجود مذاق مر للبيض بعد سلقه، وذلك رغم سلامة البيض ظاهريا، وحداثة إنتاجه، موضحة أن الطعم المُر بشكل عام يحدث بسبب خلل فى العلف المقدم للدجاج أو بسبب بعض المضادات الحيوية، التى لها طعم مر خاصة عندما تترسب فى صفار البيض ، مضيفه: أن بحثا تم عمله فى كلية الطب البيطري جامعة أسوان، أظهر أن التركيزات العالية من الفيتامينات مثل فيتامين A و D3 و متبقيات الأدوية للمضادات الحيوية، قد تكون هي السبب فى الطعم المر للبيض.
وأكدت أنه في حال وجود مرارة بمذاق البيض ينصح بعدم تناوله، حيث إن الهدف الأساسى لإنتاج البيض هو جودة البيضة، وتقبل المستهلك لها، بالإضافة إلى وجود المتبقيات الدوائية التى تؤثر بالسلب على صحة الإنسان.
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