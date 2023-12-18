الثوم أقدم النباتات فى مصر.. تعرف على فوائده

(MENAFN
- Youm7) يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية الهامة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية حيث يتم تصديره إما أخضر غير كامل النضج ابتداءً من أوائل فبراير أو كامل النضج ابتداءً من نهاية مارس .
ويعد الثوم من أقدم النباتات التى عرفت فى مصر حيث وجد منقوشا على الآثار الفرعونية ، وتعتبر مصر أكبر دولة منتجة للثوم فى العالم من حيث كمية المحصول، بينما تحتل الصين المركز الأول فى إنتاج الثوم فى العالم.
وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الثوم:
1- من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتين فهو يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم وفيتامين أ.
2- يحتوى على الثيامين والريبولافين والنياسين وحامض الأسكوربيك.
3- يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا .
4- يتحكم فى مستوى الدهون فى الدم وبالتالى بقى الجسم من أمراض الأوعية الدموية.
5- يقاوم الشيخوخة وله دور كبير فى العمل كمضاد حيوى ومضاد كيميائى يحد من انتشار الأورام الخبيثة لا سيما سرطان المعدة والأمعاء ويقاوم الجراثيم.
6- تستعمل فصوص الثوم فى إكساب العديد من المأكولات نكهة خاصة مرغوبة حسب ذوق المستهلك.
7- الثوم أكثر حرقة من البصل .
8- يستعمل فى الطهى وصناعة التخليل وحفظ اللحوم والاسماك وصناعة التجفيف .
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