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الثوم أقدم النباتات فى مصر.. تعرف على فوائده

12/18/2023 11:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر الثوم من المحاصيل التصديرية الهامة سواء للأسواق العربية أو الأوروبية حيث يتم تصديره إما أخضر غير كامل النضج ابتداءً من أوائل فبراير أو كامل النضج ابتداءً من نهاية مارس .



ويعد الثوم من أقدم النباتات التى عرفت فى مصر حيث وجد منقوشا على الآثار الفرعونية ، وتعتبر مصر أكبر دولة منتجة للثوم فى العالم من حيث كمية المحصول، بينما تحتل الصين المركز الأول فى إنتاج الثوم فى العالم.



وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الثوم:



‎1- من الخضراوات الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتين فهو يحتوى على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والمغنسيوم وفيتامين أ.

‎2- يحتوى على الثيامين والريبولافين والنياسين وحامض الأسكوربيك.

‎3- يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا .

‎4- يتحكم فى مستوى الدهون فى الدم وبالتالى بقى الجسم من أمراض الأوعية الدموية.

‎5- يقاوم الشيخوخة وله دور كبير فى العمل كمضاد حيوى ومضاد كيميائى يحد من انتشار الأورام الخبيثة لا سيما سرطان المعدة والأمعاء ويقاوم الجراثيم.

‎6- تستعمل فصوص الثوم فى إكساب العديد من المأكولات نكهة خاصة مرغوبة حسب ذوق المستهلك.

‎7- الثوم أكثر حرقة من البصل .

‎8- يستعمل فى الطهى وصناعة التخليل وحفظ اللحوم والاسماك وصناعة التجفيف .














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