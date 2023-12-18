4 مستندات مطلوبة لتركيب عداد مياه بدل فاقد.. اعرفها

MENAFN - Youm7) تقدم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خدماتها المتنوعة للمواطنين عن طريق الشركات التابعة لها على مستوى المحافظات، ومن بين هذه الخدمات كيفية تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد.

وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة وإجراءات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي وآخر فاتورة مياه العميل.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

4- البريد الإلكتروني للعميل.

ثانيا: الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.

يُذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أوضحت المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي

(بعداد رئيسي) أول مرة، للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وذلك على النحو الآتي: (طلب الخدمة من العميل أو المنتفع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل - سند الحيازة او الملكية - إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (ان وجد) - التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي - الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان - الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن امكن ) - بطاقة الرقم القومي للعميل - إيصال مياه من اقرب جار - إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل - أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل).