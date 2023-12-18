ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 111 شخصا

(MENAFN
- Youm7) أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم الثلاثاء، أن 111 شخصا لقوا حتفهم إثر زلزال قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب الصين.
ووقع الزلزال يوم الاثنين في تمام الساعة 15:59 بتوقيت غرينتش في مقاطعة جيشيشان بونان، ودونجشيانج، ومقاطعة سالار الذاتية الحكم في شمال غرب الصين.
وأودى الزلزال بحياة 100 شخص في مقاطعة قانسو و11 شخصًا في مقاطعة تشينغهاي، بحسب تقرير تلفزيون الصين المركزي.
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