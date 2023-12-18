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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 111 شخصا

12/18/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن تلفزيون الصين المركزي، اليوم الثلاثاء، أن 111 شخصا لقوا حتفهم إثر زلزال قوته 5.9 درجة ضرب شمال غرب الصين.
ووقع الزلزال يوم الاثنين في تمام الساعة 15:59 بتوقيت غرينتش في مقاطعة جيشيشان بونان، ودونجشيانج، ومقاطعة سالار الذاتية الحكم في شمال غرب الصين.
وأودى الزلزال بحياة 100 شخص في مقاطعة قانسو و11 شخصًا في مقاطعة تشينغهاي، بحسب تقرير تلفزيون الصين المركزي.








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