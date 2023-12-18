هانتر بايدن يمثل أمام المحكمة في 11 يناير

MENAFN - Youm7) أظهرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيمثل أمام المحكمة في لوس أنجلوس يوم 11 يناير المقبل، حيث سيحاكم في قضية التهرب الضريبي.

وسيواجه بايدن الابن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب على العوائد التي حصل عليها من مشاريع تجارية في الخارج.

وحسب موقع المحكمة سيمثل بايدن أمام قاضية التحقيق ألكا ساغار عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هانتر بايدن من المتوقع أن يدفع ببراءته أمام المحكمة.

يذكر أن المحقق الخاص ديفيد وايس المعين من قبل وزارة العدل الأمريكية، وجه إلى هانتر بايدن في 8 ديسمبر الجاري التهم الجنائية بالتأخر عن دفع نحو 1.4 مليون دولار من الضرائب الفدرالية خلال الفترة بين 2016 و2019.

وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن نجل بايدن قد يواجه عقوبة تصل إلى 17 عاما في السجن في حال إدانته.



