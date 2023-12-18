أوكرانيا: روسيا لا تزال تحتفظ بأكثر من 60 ألف جندي على محور مدينة باخموت شرقا

MENAFN - Youm7) قال المتحدث باسم قيادة القوات البرية الأوكرانية، فولوديمير فيتيو، الاثنين إن روسيا لا تزال تحتفظ حالياً بـ 62 ألف جندي على محور معارك مدينة باخموت شرقاً.

وأضاف فيتيو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن هذا العدد لم يتغير تقريباً و"إن الجنود الروس ينقلون الاحتياطيات لتلافي الخسائر الفعلية"، واصفاً خسائر موسكو هناك بـ "الفادحة".



وأوضح فيتيو أن "هذا القطاع يمثل أولوية للقوات الروسية وهم يحاولون التقدم نحو بلدة تشاسيف يار"، مشيراً إلى أن "الجيش الأوكراني في موقف دفاعي في قطاع باخموت، ويصد الهجمات". فوفقاً له، تم صد 6 هجمات للروس في تلك المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وحسب فيتيو، فقد استخدم الروس خلال اليوم الماضي 19 طائرة انتحارية بدون طيار وشنوا 344 غارة على المواقع الأوكرانية، لافتاً إلى أ، الروس يحاولون الضغط على قطاع باخموت "ونرى وجود وحدات من المظليين الروس ووحدات من البحرية ووحدات هجومية".



ووفقاً له، قتل الأوكرانيون 135 جندياً روسياً ودمروا 27 قطعة من المعدات العسكرية في هذا القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.



