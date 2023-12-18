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بامفيلوفا: ستشهد روسيا مستوى غير مسبوق من تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية

12/18/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7) صرحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بانفيلوفا، الاثنين، أن روسيا ستشهد مستوى غير مسبوق من الشدة والتعقيد في الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية.

وقالت بامفيلوفا لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "سيكون مستوى شدة وتعقيد الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات غير مسبوق، لكن هذا تدخل خارجي، وهنا لا نزال بحاجة إلى حماية النظام الانتخابي والعملية نفسها من حماقات داخلية..أعذروني..لأنه لدينا بعض الذين، ينطبق عليهم قول-إذا طلبت من الأحمق أن يصلي إلى الله فسوف يؤذي جبهته ".

وتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في وقت سابق، بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية بغرض ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المرتقبة مارس 2024.

وستعقد الانتخابات الرئاسية الروسية أيام 15 و16 و17 مارس من العام المقبل 2024.









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