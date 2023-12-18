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الكرملين: بوتين يلتقي كبار مسئولي وزارة الدفاع اليوم لبحث تطوير الجيش

12/18/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية في مركز إدارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.



وذكر الكرملين، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الرئيس بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لمسؤولي وزارة الدفاع في 19 ديسمبر".



وأضاف أن "الاجتماع في مركز إدارة الدفاع الوطني سيلخص أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2023، ويحدد المهام للعام المقبل، فضلا عن تحديد أولويات تطوير الجيش والبحرية الروسية".



وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو سيلقي الكلمة الرئيسية. وسيحضر الحدث ممثلو قيادات المناطق العسكرية وأنواع وفروع القوات المسلحة الروسية ورؤساء هيئات الإدارة العسكرية المركزية وممثلو السلطة التنفيذية الفيدرالية.












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